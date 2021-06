Calciomercato Juventus, il suo rinnovo è una formalità

Non ci sono grandi acquisti all’orizzonte per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. La dirigenza infatti lavora su diversi obiettivi.

Ci saranno da cedere alcuni elementi, per non appesantire troppo il monte ingaggi e per non costringere mister Allegri a lavorare con un alto numero di calciatori. Ma ci sono anche da definire alcune situazioni contrattuali. Oggi è arrivata l’ufficialità del rinnovo del terzo portiere Pinsoglio, poi la dirigenza cercherà di definire anche la questione legata a Chiellini (che da domani sarà di fatto svincolato, ma dovrebbe rimanere in bianconero) e soprattutto quella legata a Paulo Dybala. Il suo è senza dubbio il rinnovo più atteso.

