Calciomercato Juventus, inglesi su Rabiot | Scambio con il fuoriclasse

Calciomercato Juventus, il Manchester United si sarebbe interessato al centrocampista bianconero Rabiot e proporrebbe un allettante scambio.

Calciomercato Juventus, Rabiot potrebbe diventare oggetto di mercato ma più in particolare di un scambio davvero vantaggioso. Il Manchester United, come viene riferito da ‘Calciomercato.it’, avrebbe messo gli occhi sul centrocampista francese e sarebbe decisamente interessata a comprarlo per rinforzarsi in mediana. Sul piatto un potenziale scambio con un contropartita decisamente importante, si parla del portiere e titolare della nazionale spagnola De Gea: un autentico fuoriclasse dei pali. Con l’addio di Buffon la Juventus potrebbe piombare sullo spagnolo garantendosi uno dei più forti al mondo nel suo ruolo.

Il fuoriclasse spagnolo è infatti in uscita dai Red Devils e potrebbe liberarsi a zero dato il contratto in scadenza. Un occasione più unica che rara e la possibilità per gli inglesi di non perderci e evitare, dunque, l’ipotesi di un “regalo” davvero vantaggioso per le avversarie. Lo scambio con Rabiot faciliterebbe la trattativa e darebbe ad entrambe le parti due giocatori importanti senza ulteriori dispendi economici.