Calciomercato Juventus, c’è una casella da riempire

Si guarda con particolare attenzione al calciomercato della Juventus: in questi giorni i tifosi si aspettano i primi colpi ufficiali della stagione.

Non bisogna però pensare solamente ai possibili arrivi in casa bianconera, agli innesti che serviranno a Massimiliano Allegri per puntare nuovamente alla conquista dello scudetto. La Juventus infatti deve anche cercare di blindare i suoi gioielli e allestire un organico ampio e competitivo. Indispensabile specie quando durante la stagione ci sono tanti impegni da onorare sia in Italia che in Europa. Oggi è arrivata la conferma di Pinsoglio, il terzo portiere ha rinnovato il suo accordo con il club. Ma rimane ancora una X il nome di colui il quale sarà chiamato a sostituire nella rosa della Juve Gigi Buffon, che in scadenza di contratto ha deciso di proseguire la sua carriera nel Parma.

