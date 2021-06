Juventus, annuncio ufficiale | 400 milioni di euro in arrivo, i tifosi esultano

Juventus, è ufficiale: 400 milioni di euro in arrivo per sostenere la revisione del piano di sviluppo. I tifosi ora esultano.

⚠️ Ufficiale l’aumento di capitale per la #Juventus fino a 400 milioni di euro per sostenere la revisione del piano di sviluppo su cui l’impatto del #Covid ha prodotto effetti negativi tra il 2019 e il 2022 stimati in 320 milioni di euro pic.twitter.com/z5IUZuHFaA

Juventus, adesso i tifosi possono essere felici. Come viene annunciato anche da Giovanni Capuano sul proprio profilo Twitter, ci sono 400 milioni in arrivo per la squadra bianconera. Un aumento di capitale considerevole per sostenere le revisioni del piano sviluppo.

Ecco l’annuncio del giornalista Capuano sul proprio profilo Twitter: “Ufficiale l’aumento di capitale per la Juventus fino a 400 milioni di euro per sostenere la revisione del piano di sviluppo su cui l’impatto del Covid ha prodotto effetti negativi tra il 2019 e il 2022 stimati in 320 milioni di euro”.

Ora i tifosi sognano grandi acquisti come il mai nascosto ritorno di Paul Pogba, il vero e autentico idolo dei supporter bianconeri.

