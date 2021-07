Calciomercato Juventus, il Genoa bussa per il prestito

E’ partito ufficialmente il calciomercato e per la Juventus sta arrivando il momento di mettere a segno i primi colpi.

Massimiliano Allegri attende con ansia i calciatori che saranno i rinforzi per la squadra che il prossimo anno dovrà cercare di lottare per il tricolore. A metà luglio la Juventus inizierà a lavorare, senza ovviamente i nazionali che in questo periodo sono impegnati in tutto il mondo. Ci saranno però nel frattempo anche dei movimenti in uscita, perché l’organico va sfoltito e il monte ingaggi non appesantito troppo, anzi va alleggerito.

