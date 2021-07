Calciomercato Juventus, Carnevali e l’annuncio che non fa piacere ai tifosi bianconeri. Ci sarebbe un’altra squadra su Locatelli.

Calciomercato Juventus, l’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali spaventa i bianconeri. L’ad del Sassuolo ha parlato del futuro di Locatelli, giocatore che si sta mettendo in luce con la nazionale di Mancini e che è anche l’obiettivo primario della Juventus di Massimiliano Allegri. Proprio sul centrocampista, Carnevali ha voluto precisare l’attuale situazione di mercato dicendo: “La Juventus è l’unica squadra italiana ad aver mosso interesse per Locatelli ma per il momento l’Arsenal è l’unica squadra ad aver proposto un’offerta importante al giocatore”.

Calciomercato Juventus, stop improvviso | L’annuncio di Carnevali

Stando quindi alle dichiarazione dell’ad del Sassuolo, la squadra inglese della Premier League: l’Arsenal sarebbe in vantaggio per l’acquisto del regista azzurro. Una notizia che non rallegra gli animi dei tanti tifosi che si aspettavano già l’acquisto, quasi assicurato, del pupillo di De Zerbi. Ora però la situazione dovrà evolversi e avere la sua definitiva consacrazione dopo l’europeo. Per ora l’offerta della Juventus si aggira intorno ai 30 milioni più eventuali contropartite, si parla sempre di Dragusin per la difesa, giocatore che piace anche ad Allegri.