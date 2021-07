Calciomercato Juventus, Paratici beffa Cherubini | Affondo per l’ex

Calciomercato Juventus, le ultime sul possibile affondo di Fabio Paratici per l’ex bianconero. I dettagli dell’affare

In casa Juventus l’acquisto di un centrocampista è di stringente importanza. Il nome in auge è quello di Manuel Locatelli, ma la trattativa con il Sassuolo sembra vivere una fase di empasse, con gli emiliani che valutano il proprio gioiello non meno di 40 milioni di euro a salire. Chiaramente l’Europeo sarà un’ottima vetrina per il regista, che ha dimostrato di sapersi prendere la scena con prestazioni da urlo. Ecco perché i bianconeri sondano il terreno alla ricerca di alternative a Locatelli: nelle ultime ore una pista suggestiva, ma molto difficile, è quella che porta ad un clamoroso ritorno di Miralem Pjanic.

Pjanic alla Juventus, calciomercato | Irrompe il Tottenham, le ultime

Come riportato da Diario Sport, anche il Tottenham si sarebbe iscritto alla lista di papabili acquirenti del bosniaco, per il quale il Barcellona non chiede meno di 50 milioni e che non sarebbe disposto a cedere con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione congeniale ad Inter e Juventus. Gli Spurs hanno cominciato a sondare il terreno, ma non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale: registriamo, comunque, l’interesse di Paratici, che conosce molto bene l’ex play della Roma.