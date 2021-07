Calciomercato Juventus, la squadra bianconera ha annunciato quale sarà il suo nuovo secondo portiere. Un gradito ritorno.

Calciomercato Juventus, la società bianconera ha annunciato, stando alle indiscrezioni de ‘Il Corriere dello Sport’ che avrebbe scelto il suo “nuovo” secondo portiere fra i pali. Si tratta del gradito ritorno di Perin che ritorna dal prestito con il Genoa. Di proprietà bianconera, Perin aveva già messo in luce tutte le sue doti nelle precedenti stagioni, poi finito di nuovo in prestito al Genoa per avere più spazio. Ora il nazionale azzurro sarebbe pronto al gradito ritorno in bianconero dopo l’addio di Gigi Buffon.

Calciomercato Juventus, svolta tra i pali | C’è l’annuncio

Perin è quindi pronto per ritornare in bianconero e alla guida, di nuovo, di Massimiliano Allegri. Ancora da confermare la scelta definitiva ma sarebbe un grande colpo per la Vecchia Signora che a questo punto non dovrebbe investire ulteriormente nel mercato, alla ricerca di un nuovo volto tra i pali. Un usato sicuro che garantirebbe alla squadra bianconera di avere subito un secondo davvero di qualità.