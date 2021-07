Calciomercato Juventus, obiettivo sfumato: firmerà un biennale

Il calciomercato della Juventus si è appena aperto e i tifosi sognano dei grandi nomi per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.

Non solo acquisti onerosi, ma si può guardare anche alla lista dei giocatori il cui contratto è scaduto lo scorso giugno. In questo elenco c’è addirittura Leo Messi, che non ha ancora rinnovato con il Barcellona. E certo fa impressione vedere uno dei giocatori più forti del mondo rimasti senza squadra, almeno per il momento. Se Messi dovrebbe comunque rimanere in blaugrana, c’è un altro big della Liga che si accinge a cambiare formazione. Parliamo di Sergio Ramos, finito anche nei radar della Juventus.

