Juventus, conferenza Agnelli | Orario, diretta tv e streaming

Juventus, alle 14.30 il presidente Andrea Agnelli terrà una conferenza dove presenterà in dettaglio tutta la nuova area sportiva.

Juventus, dalle 14.30 il presidente bianconero Andrea Agnelli presenterà la nuova area sportiva, raccontando in dettaglio tutti gli aggiornamenti previsti. La prima vera conferenza dopo il ritorno ufficiale di Massimiliano Allegri da nuovo allenatore della Vecchia Signora. Il presidente presenterà, di fatto, tutta la nuova area sportiva del club. L’obiettivo del presidente così come di tutti i dirigenti, compresi quelli nuovi, sarà di primeggiare – di nuovo – in tutte le competizioni dove la squadra bianconera è presente. La scelta di Allegri, infatti, non è casuale. Si vuole fare bene fin da subito proponendo al “nuovo” mister una squadra pronta a primeggiare nell’immediato. La live di Agnelli sarà in chiaro su Sportitalia ( il canale 60 del digitale terrestre), ma anche sulle piattaforme a pagamento Sky e Now Tv, solo per i possessori dell’abbonamento. Mentre per lo streaming ci si potrà affidare all’applicazione di Sky Go. Nella conferenza stampa Agnelli presenterà inoltre i nuovi volti della società: Maurizio Arrivabene, nuovo amministratore delegato, e Federico Cherubini che ha preso il posto di Fabio Paratici. Sarà presente, ovviamente, anche il vice presidente Pavel Nedved.

