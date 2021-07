Calciomercato Juventus, il ritorno di Pjanic: spunta la data dell’addio del bosniaco al Barcellona.

Che Miralem Pjanic non rappresenti un punto di riferimento per il Barcellona, non lo scopriamo di certo ora. Così come non desta particolare sorpresa l’apprendere che il bosniaco voglia ritornare alla Juventus: il legame di sangue, il feedback osmotico con il mondo bianconero ed Allegri è evidentemente un vincolo di sangue troppo forte da scalfire. A distanza di un anno, dunque, la tavola per il grande ritorno sembra essere apparecchiata: ma non è tutto così semplice, anche perché ci sono varie tessere del mosaico che ancora bisogna incollare. Innanzitutto il Barça almeno per il momento non ha aperto alla formula del prestito, che tanto farebbe comodo alla Vecchia Signora: i catalani non hanno nessuna intenzione di mettere a bilancio minusvalenza a bilancio, e chiedono che il bosniaco venga ceduto a titolo definitivo.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bomba Dybala | Offerta monstre dalla Spagna

D’altro canto, la Juve ha mosso passi concreti per Locatelli: è il regista del Sassuolo il vero, grande obiettivo dell’estate bianconera. E quindi? Il Pjanic-back non s’ha da fare? Si tratta di un’ipotesi che può essere procrastinata come la classica occasione da fine mercato, da cogliere soprattutto se Cherubini dovesse riuscire nell’intento di piazzare almeno un paio di cessioni nella zona nevralgica del campo.