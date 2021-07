Calciomercato Juventus, Ronaldo pedina di scambio | Ecco l’erede

Calciomercato Juventus, Ronaldo pedina di scambio per arrivate all’attaccante voluto da Allegri. Dalla Spagna spiegano che è in uscita

Dopo aver preso Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos e Hakimi, forse, e ripetiamo forse, perché davvero non si sa mai, il Psg sarebbe pronto a mettere qualcuno in vendita. Sì, si vende anche in casa parigina, e sicuramente quegli elementi in uscita interessano a molte squadre. E anche la Juventus guarda con interesse verso la Francia.

Intanto: dalla Spagna, sempre As, spiega che uno che saluterà sicuramente è Mauro Icardi. L’attaccante argentino, ex Inter, potrebbe davvero trovare poco spazio nella prossima stagione e si starebbe guardando attorno. Un attaccante importante Icardi, uno di quelli che davanti la porta difficilmente sbagliano. E che segnano con estrema regolarità.

