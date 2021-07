Calciomercato Juventus, sfuma un altro obiettivo per l’attacco

Si guarda con particolare attenzione al calciomercato della Juventus, che sta entrando sempre più nel vivo. Chi arriverà a Torino?

Massimiliano Allegri cerca rinforzi in tutti i reparti per allestire una squadra sempre più forte e competitiva. Per tornare a vincere lo scudetto e per far bella figura in Europa il tecnico necessita di innesti di qualità. Al contrario di quanto si poteva pensare solo qualche settimana fa non sembrano esserci stravolgimenti in attacco. Dybala è atteso al rinnovo del contratto, Morata è già stato confermato e anche Ronaldo alla fine sembra essere destinato a rimanere a Torino. In ogni caso arriverà un nuovo attaccante, una alternativa in più per una Juve che vuole sognare.

