Morata e il messaggio d’amore alla Juventus | Il dettaglio agli Europei

Morata e la Juventus: che storia d’amore. Il dettaglio agli Europei non è passato di certo inosservato: ecco di cosa si tratta

Morata playing with the Juventus shin guards 🤣🖤 via @fedeju93 pic.twitter.com/azN38uIbqm

La Juve è uno stile di vita, una famiglia, un modus operandi che ti entra dentro, e che non va più via. Il fascino irresistibile della Vecchia Signora è un qualcosa che chi indossa quella maglia fatica a realizzare, ma che è costretto ad esperire a pieni polmoni. E così, un dettaglio apparentemente insignificante, ma in realtà altamente significativo che riguarda Alvaro Morata, ci permette di capire fino a che punto la squadra bianconera sia, in realtà, una sorta di famiglia allargata.

E così, puntualmente “pizzicato” dalle telecamere, l’attaccante della Spagna ha indossato il parastinchi della Juventus in occasione del quarto di finale contro la Svizzera: un messaggio d’amore importante, “internazionale”, salutato con giubilo dai sostenitori della Juventus sui vari social. Del resto, non è un caso che l’ex Real abbia spinto tanto per ritornare in bianconero: una seconda casa che il “Canterano” ha ormai tatuato sulla sua pelle.