Calciomercato Juventus, pazza idea Sarri: lo ha richiesto Sarri per rinforzare la propria rosa. Ecco di chi stiamo parlando

C’è grande attesa per l’inizio dell’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. L’ex tecnico della Juventus intende giocarsi al meglio la chance offertagli dal patron Claudio Lotito, ma ha bisogno di innesti che puntellino una rosa che deve essere plasmata a sua immagine e somiglianza. Il suo 4-3-3, almeno per il momento, vedrebbe ancora molti giocatori della rosa biancoceleste fuori luogo: ragion per cui, Tare sta vagliando le possibili occasioni di mercato per mettere a segno almeno un paio di colpi sugli esterni. L’obiettivo numero uno porta a Kostic, ma c’è un’altra idea che stuzzicherebbe i capitolini: si tratta di Federico Bernardeschi, ormai a margini del progetto tecnico della Juventus.

A rivelare i sondaggi fatti dalla Lazio per Bernardeschi è il Tempo: si tratta solo di un’idea fino a questo punto, che non è sfociata ancora in una trattativa. Ma una “traccia” da prendere assolutamente in considerazione: un’operazione da fine mercato, magari, quando la Juve potrebbe decidere di cedere in prestito l’ex ala della Fiorentina.