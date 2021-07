Calciomercato Juventus, si cerca un portiere: la situazione

Prima domenica del mese di luglio del tempo di fare il punto sul calciomercato della Juventus per quanto riguarda la questione portieri.

C’è ancora una casella da riempire in casa bianconera, considerato l’addio di Gigi Buffon che a 43 anni ha accettato la nuova sfida del Parma e dunque ha lasciato vacante il ruolo di “secondo” di lusso alle spalle del titolare Szczesny. Il portiere polacco è stato confermato come numero uno e del resto in questi anni ha sempre dimostrato di essere molto affidabile. Non cambierà nella Juventus nemmeno il terzo portiere visto che Pinsoglio ha strappato un rinnovo biennale e rimarrà dunque a Torino fino al 2023. Rimane tuttavia da trovare un nuovo dodicesimo, un portiere che troverà sicuramente tanto spazio visti i tanti impegni che attendono la Juventus in Italia e in Europa.

