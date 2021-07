Calciomercato Juventus, dalla Spagna: il Barcellona lo libera gratis

Il calciomercato della Juventus sta entrando sempre più nel vivo e potrebbero arrivare a breve dei colpi per la dirigenza bianconera.

E’ il centrocampo uno dei settori che potrebbe vedere la presenza di maggiori novità, con la dirigenza che sta lavorando da tempo al colpo Locatelli. Ma si sta parlando molto anche del possibile ritorno di Miralem Pjanic a Torino e in tal senso sembrano arrivare novità dalla Spagna.

LEGGI ANCHE –> Juventus, proposta di scambio per arrivare all’attaccante

LEGGI ANCHE—> Ecco perchè Locatelli è così importante per la Juventus

Calciomercato Juventus, il Barcellona pronto a liberare Pjanic e Umtiti

Come spiega il “Mundo Deportivo” infatti il Barcellona avrebbe intenzione di liberare a zero Miralem Pjanic e con lui anche il difensore Umtiti. I blaugrana puntano a tagliare le spese e avrebbero deciso dunque di lasciar partire via senza alcun indennizzo il bosniaco, che pesa sulle casse del club per 8 milioni di euro all’anno, questo il suo ingaggio. Anche se questo vorrebbe dire non ammortizzare il suo acquisto: Pjanic ha firmato per il Barcellona la scorsa estate per quattro anni in cambio di 60 milioni più altri cinque milioni variabili, in un’operazione legata alla cessione di Arthur alla Juventus per 72 milioni. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Umtiti avrebbe detto di no alla proposta del club, mentre Pjanic starebbe aspettando un’offerta concreta da parte di un altro club. Con la Juventus che insieme all’Inter sarebbero in lizza per accoglierlo insieme al Psg.