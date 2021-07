Juventus: Allegri, Morata e Pinsoglio rispondono all’appello social della madre che ha chiesto aiuto per il piccolo Daniel

Ha fatto rapidamente il giro del web la notizia relativa al messaggio che una madre affranta per le condizioni del figlio ha voluto lanciare, affidandosi proprio al potere dei social: la mamma del sedicenne Daniel, rimasto in coma a seguito di un incidente, ha “invocato” il supporto e il sostegno dell’idolo del figlio, Cristiano Ronaldo: “Daniel adora alla follia Ronaldo, però mi rendo conto che è quasi irraggiungibile! Non lo so, magari qualcuno potrebbe aiutarci!!! Ci serve un miracolo. Un messaggio positivo per Daniel.”

Juventus, cuore grande | Allegri e Morata rispondono all’appello social

In men che non si dica la richiesta d’aiuto ha raggiunto la Juventus, che subito si è prodigata a far sentire il proprio sostegno a Daniel e alla madre di quest’ultimo. Con dei video di pochi secondi, infatti, Allegri, Morata e Pinsoglio hanno manifestato tutta la loro vicinanza al giovane, che sta combattendo la sua partita più importante: la speranza è che il sostegno e la vicinanza, anche se solo a distanza, dei suoi beniamini, possa spronare Daniel a gettarsi alle spalle questo momento così difficile. Per vedere i video dei tre bianconeri, si clicchi qui —> La Juventus sta rispondendo all’appello della madre di Daniel.