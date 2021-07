Calciomercato Juventus, Allegri è deciso sul rinnovo del proprio giocatore. Un elemento cruciale nella rosa bianconera.

Calciomercato Juventus, Allegri ha fatto chiarezza sulla propria rosa. Alcuni giocatori sono reputati fondamentali per il funzionamento della squadra. I cosiddetti veterani. Oltre al capitano Chiellini che è vicino al rinnovo, anche un altro difensore potrebbe, presto, firmare il rinnovo di un altro anno proprio per volontà del “nuovo” allenatore Massimiliano Allegri. Stiamo parlando, ovviamente, di Juan Cuadrado. Il laterale destro colombiano è indispensabile per il progetto e per richiesta esplicita di Allegri, continuerà ancora un’altra stagione nella difesa bianconera.

Calciomercato Juventus, Allegri comanda il rinnovo | Pronta la firma

Non è esagerato paragonare il colombiano al talento più cristallino della rosa bianconera, Cristiano Ronaldo. Il motivo è semplice, anche lui è indispensabile e in questa stagione conclusasi con più difficoltà rispetto alle precedenti, Juan ha dimostrato di essere, comunque, cruciale. Giocatore adattabile sia al ruolo di esterno che laterale di difesa, Cuadrado è sempre stato fondamentale nelle ripartenze e negli ultimi anni ha dimostrato di avere anche un ottimo intuito difensivo.