Calciomercato Juventus, ora il centrocampista può lasciare i blancos per accasarsi in Italia ad un prezzo di favore.

Calciomercato Juventus, fumata bianca in dirittura d’arrivo. Isco già cercato ampiamente nelle scorse stagione, da questa estate potrebbe diventare solida realtà, ad un prezzo decisamente favorevole intorno ai 20 milioni. Lo spagnolo è pronto a lasciare il Real Madrid e, a quanto sembra, la prossima destinazione sarà la Serie A. Su di lui ci sarebbe il forte interesse dei bianconeri ma occhio all’Inter di Simone Inzaghi e al Milan. Le tre big italiane si contenderebbero tutte lo spagnolo consapevoli dell’affare.

Calciomercato Juventus, fumata bianca in arrivo | Vuole i bianconeri

Al Real Madrid pensano ad altri profili e vorrebbero poter piazzare già tutte gli esuberi, visto che Isco non è reputato più fondamentale nella rosa di Ancelotti, motivo in più per credere alla cessione già in questa sessione di mercato. Proprio i blancos si aspettano un’offerta intorno ai 20 milioni per liberarsi, così, del centrocampista che non sembra avere più un ruolo cruciale in rosa.