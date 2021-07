Calciomercato Juventus, baby prodigio nel mirino | “Non c’è la firma”

Calciomercato Juventus, baby prodigio nel mirino: annuncio sulla presunta firma dell’attaccante accostato ai bianconeri

Il tormentone Kaio Jorge è appena cominciato. L’attaccante del Santos, infatti, è entrato nel mirino di diversi club italiani, tra cui il Milan, il Napoli e la Juventus. Nelle ultime ore si era vociferato di una firma imminente del brasiliano con il club partenopeo, indiscrezione che è stata smentita seccamente dagli ambienti vicini al calciatore: gli “Azzurri” hanno sondato il possibile colpo con molto interesse, ma non hanno ancora chiuso la trattativa, con il calciatore che fa gola anche ad altri club della Premier. A rivelarlo è Rui Galletti tramite un post comparso sul proprio profilo Twitter.

Accostato anche alla Vecchia Signora, l’attaccante classe ‘2002 non rappresenta un profilo di primo piano per i bianconeri, che devono risolvere prima la questione relativa a Cristiano Ronaldo prima di decidere le eventuali soluzioni per l’attacco. Il costo dell’operazione è relativamente contenuto, anche perché il contratto del calciatore con il Santos scade nel dicembre 2021: tuttavia, l’asta internazionale che rischia di originarsi potrebbe far schizzare il prezzo, ammesso e non concesso che non si aspetti la fine dell’anno per chiudere l’operazione