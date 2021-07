Calciomercato Juventus, dalla Francia annunciano la possibilità del super colpo in mediana. I bianconeri fra i club favoriti.

Calciomercato Juventus, dalla Francia, esattamente dal portale ‘La voix Des Sports’ assicurano della fattibilità dell’operazione. Renato Sanches, messosi in luce proprio all’europeo con il Portogallo, potrebbe lasciare il Lille per l’Italia. Fra i club interessati, oltre le due big della Premier League inglese (Arsenal e Liverpool) c’è anche la Juventus in pole. Giocatore che ha dimostrato di fare la differenza oltre ad avere qualità tecniche notevoli. Un valore aggiunto per il centrocampo.

Calciomercato Juventus, l’annuncio dalla Francia | Arriva in bianconero

La stella del Portogallo è molto quotato e avrebbe interesse internazionale anche dall’Inghilterra, esattamente sia dall’Arsenal che dal Liverpool. Giocatore che ha dimostrato di essere decisivo anche in palcoscenici importanti nonostante l’ancora giovane età. Proprio per questo motivo, l’assalto al portoghese potrebbe risultare un operazione decisamente funzionale al gioco di Allegri.