Calciomercato Juventus, giorni decisivi per il suo arrivo

Il calciomercato della Juventus è senza dubbio l’argomento più caldo di queste settimane per la tifoseria bianconera.

L’allenatore Allegri è tornato a Torino con una missione ben definita, quella di riportare la squadra bianconera in cima alla classifica della serie A dopo aver fallito lo scorso anno con Pirlo la conquista del decimo scudetto consecutivo. E ovviamente bisognerà cercare di farsi largo tra le big d’Europa in Champions League. Chi arriverà a rinforzare la squadra? E’ la domanda alla quale i tifosi attendono risposte.

Calciomercato Juventus, incontro per Locatelli in settimana

Il nome più caldo continua a rimanere quello di Locatelli, centrocampista per il quale il Sassuolo chiede la somma di 40 milioni di euro. Come spiega Tuttosport nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti. La Juventus vorrebbe prendere il giocatore con una formula che non prevede l’esborso immediato della somma richiesta, ovvero un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Ma in caso di risposta negativa da parte della dirigenza neroverdi allora a quel punto la società bianconera potrebbe pensare all’inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica, ovvero il centrocampista Fagioli.