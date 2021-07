Calciomercato Juventus, dalla Spagna annunciano che tre big italiane avrebbero avanzato offerte per il fuoriclasse del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Fichajes.net’, annunciano che il Real Madrid avrebbe già tre offerte da tre big italiane per Marcelo. Il contratto del brasiliano scadrà nel 2022 e per ora non si è parlato di nessun – possibile – rinnovo di contratto. Motivo in più per credere che i Merengues vogliano cedere Marcelo già in questa sessione di mercato. Fra le candidate c’è, naturalmente, anche la squadra bianconera seguita da Milan e dalla Roma di José Mourinho.

Calciomercato Juventus, tre big sul fuoriclasse | C’è l’offerta dei bianconeri

Dopo la non convincente prestazione stagionale di Alex Sandro, i bianconeri sarebbero già pronti ad offrire ad Allegri un sostituto d’esperienza. In tal senso Marcelo non ha eguali. Il brasiliano è tecnicamente uno dei giocatori più completi e dal palmares più ricco che si possano trovare in Europa. Forte fisicamente ma anche abilissimo nei cross, Marcelo in questi anni di Real Madrid ha dimostrato di essere decisivo in più occasioni. Proprio in maglia blanca, insieme a Cristiano Ronaldo, dimostrò un ottimo feeling con il portoghese, che spesso veniva servito per andare in rete.