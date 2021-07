Calciomercato Juventus, due cessioni e poi il colpaccio dall’Inter: pazza idea per puntellare la difesa. Le ultimissime

Con il rinnovo di Giorgio Chiellini in via di definizione, in casa Juventus il difensore maggiormente indiziato a partire è Merih Demiral, che ha attirato su di sé le attenzioni della Premier League: il turco è valutato almeno 40 milioni di euro dai bianconeri, cifra che attualmente viene considerata fuori portata dall’Everton, il club che sembrava più vicino all’ex Sassuolo, ma che dopo l’addio di Carlo Ancelotti ha virato su altri obiettivi. Nel caso in cui il turco dovesse partire, l’indiziato principale per sostituirlo sarebbe Nikola Milenkovic, per il quale già ci sono stati sondaggi con la Fiorentina nei giorni scorsi, e che potrebbe liberarsi per poco meno di 20 milioni di euro, dal momento che il suo contratto, in scadenza tra un anno, non sarà rinnovato.

Un’altra pedina che si cercherà di sacrificare è Daniele Rugani, reduce dal prestito al Cagliari: l’ex Empoli ha esternato il proprio desiderio di restare in bianconero rispettando la durata del suo contratto, ma la sensazione è che il club abbia altri programmi.