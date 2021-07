Locatelli, svolta per la Juventus. Come si mettono le cose

Locatelli è il calciatore intorno a cui ruota l’intero calciomercato della Juventus. Il centrocampista ha saputo cosa intendono fare i bianconeri.

Importante aggiornamento della Gazzetta dello Sport sulla questione Locatelli. Ormai la Juve ha rotto gli indugi e ha deciso d’investire 40 milioni di euro per il centrocampista del Sassuolo. Come noto, è stato indicato da Max Allegri come il rinforzo strategico per la rifondazione. L’accelerazione è figlia dell’ultimo Cda juventino in cui sono state poste le basi per il progetto del rilancio societario. Un piano ambizioso che parte da un aumento di capitale da 400 milioni di euro. Ora gli investimenti saranno mirati, con sempre maggior attenzione alla carta d’identità dei talenti.

