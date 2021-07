Calciomercato Juventus, vuole andare via | Non si presenta in ritiro

Calciomercato Juventus, il calciatore avrebbe disertato tutti gli allenamenti del club: vuole andare via subito. Bianconeri alla finestra

Il centrocampo è il reparto che la Juventus deve migliorare, senza dubbio. Ed è per questo che Cherubini, con le indicazioni che arrivano da Massimiliano Allegri, sta cercando di muoversi per chiudere in fretta una delle principali trattative che la Juventus ha impostato per questa sessione di calciomercato: vale a dire Manuel Locatelli.

Per fare spazio al centrocampista azzurro dovrebbe partire Ramsey, anche se non sarà facile liberarsi del gallese che prende 7 milioni di euro all’anno. Ma sicuramente Bentancur e Rabiot non lasceranno la Juve anche perché Allegri punta su di loro. E potrebbe arrivare anche un altro elemento per alzare il livello tecnico della squadra.

LEGGI ANCHE: Juventus, Sarri lo ha detto davvero | Tifosi furiosi sui social