Calciomercato Juventus, accordo per Pogba: va via gratis. Ecco le ultime sul centrocampista francese obiettivo dei bianconeri

L’occhio su Paul Pogba rimane vigile. Il sogno per i tifosi bianconeri. E anche per la dirigenza della Juve, anche se c’è da fare i conti anche con altri club che per il Polpo sono pronti a fare follie. La situazioni attorno al centrocampista del Manchester United, per i torinesi, non è delle migliori. Perché la concorrenza è alta e potrebbe anche diventare spietata. Sì, spietata: perché all’orizzonte ci sarebbe come al solito il Psg.

La notizia dell’interessamento francese nei confronti del centrocampista è lanciata in Inghilterra dal Sun. Che sottolinea come Leonardo sarebbe anche pronto a soddisfare le richieste dei Red Devils andando a versare in maniera che appare davvero clamorosa i 50 milioni di euro che la società inglese chiede per il cartellino dei calciatore. Un mercato faraonico.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, vuole andare via | Non si presenta in ritiro