«Juventus, meglio una cessione eccellente che cinque»

Nel prossimo calciomercato la Juventus a quanto pare non dovrà fare grandi rivoluzioni in attacco come invece sembrava dover essere fino a qualche tempo fa.

Il prestito di Morata è stato rinnovato e dunque lo spagnolo rimarrà ancora una stagione in bianconero. Il futuro di Dybala è legato al rinnovo del contratto che dovrebbe arrivare a breve. La società bianconera vuole puntare sull’argentino e per questo motivo allungherà l’accordo in scadenza nel giugno 2022. Ancora in bilico la questione Cristiano Ronaldo, anche se negli ultimi giorni le possibilità che il calciatore portoghese resti ancora a Torino sono cresciute notevolmente.

