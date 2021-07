La Juventus guarda sì al calciomercato ma non bisogna dimenticare che a breve la squadra di Allegri inizierà a lavorare sul campo.

Da metà luglio infatti via al ritiro precampionato, con il nuovo allenatore che attenderà giorno dopo giorno novità in chiave mercato. Non ci saranno fin da subito i giocatori che sono stati impegnati negli Europei (alcuni ancora in corsa) e nella Copa America, che rientreranno poi alla spicciolata. Ma i primi giorni serviranno al tecnico per iniziare a fare le prime valutazioni su alcuni elementi. Non si escludono infatti delle cessioni in casa bianconera per sfoltire l’organico.

