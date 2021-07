Calciomercato Juventus, Cherubini bloccato da tre calciatori

Cherubini sta vivendo una situazione particolare in attesa di definire l’affare Locatelli. Ci sono tre calciatori, tra cui Ramsey, che bloccano la Juventus.

Il Corriere dello Sport questa mattina ha fatto un punto sul mercato della Vecchia Signora. Completamente fermo al palo come mai avvenuto prima di oggi. E’ difficile lasciare la Juventus, tanto che Cherubini ha le mani legate da almeno tre pedine, Cristiano Ronaldo escluso. Da Perin a Ramsey, passando per De Sciglio e Rugani, ci sono problematiche lampanti. Tanti i ritorni alla base dai prestiti, la società vorrebbe trovare il cash per gli acquisti.

Ramsey e gli altri

Federico Cherubini, dovrà occuparsi dei casi spinosi. Perin, rientrato dal Genoa come Pjaca e Luca Pellegrini. Rugani è reduce da una doppia esperienza tra Rennes e Cagliari e De Sciglio ha fatto bene a Lione. La Juve proverà in primis a monetizzare le cessioni e, in subordine, penserà ad ulteriori prestiti per alleggerirsi degli ingaggi, tutti mediamente elevati. Non semplice, in ogni caso. Le acquirenti potrebbero non mancare, ma non sono intenzionate a spendere quattrini. Li vogliono a zero, mettendo in luce gli errori commessi dalla gestione Paratici. Un nome su tutti Ramsey, che vuole perfino restare a Torino.