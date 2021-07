Bonucci e Chiellini, siparietti in Nazionale. E’ ItalJuve

Bonucci e Chiellini protagonisti con l’Italia di due siparietti che hanno fatto sorridere i tifosi. Domenica giocheranno la finale contro Inghilterra o Danimarca.

Bonucci e Chiellini sono i leader della Nazionale. I capitani, i condottieri di un gruppo che domenica sera giocherà la finale contro Inghilterra o Danimarca. Loro due, insieme a Chiesa, sono i veri trascinatori di questa squadra che ha fatto innamorare un Paese. I due calciatori più esperti, il figlio d’arte e Bernardeschi rappresentano l’ossatura dell’ItalJuve. La colonia di bianconeri presto si arricchirà anche di Locatelli. Ad ogni modo, i centrali della Vecchia Signora sono stati protagonisti di due siparietti niente male. Davanti alla tv non sono mancati i sorrisi.

Bonucci e Chiellini, cosa è successo

Bonucci e Chiellini protagonisti, insomma. Il primo era andato a festeggiare sotto la tribuna con i tifosi azzurri dopo i calci di rigore contro la Spagna. Incredulità nella reazione del difensore juventino quando l’addetta alla sicurezza ha cercato di bloccarlo. Tutto a causa di un malinteso durato lo spazio di qualche secondo e che comunque non gli rovinerà la gioia per questa grande impresa. E’ stato infatti scambiato per un invasore! Il capitano, invece, si è ritrovato con Jordi Alba. I due si trovano in disaccordo sul sorteggio spiegato poco prima dal direttore di gara e indicano quasi contemporaneamente le due porte opposte. Il difensore azzurro non ci sta e tra le risatine degli arbitri gli urla più volte all’avversario: “Mentiroso, mentiroso” ovvero “Bugiardo, bugiardo”, salvo poi abbracciarlo.