Calciomercato Juventus, trattativa avviata con l’Atalanta per il giovane bianconero. La Vecchia Signora verso la plusvalenza.

Calciomercato Juventus, sempre più vicini alla chiusura dell’operazione. La squadra bianconera è ad un passo per la decisione del futuro di Frabotta. L’Atalanta sarebbe infatti molto interessata al difensore bianconero e ad un passo dal possibile affare. L’operazione verterebbe infatti su un contratto a tempo indeterminato. Formula che potrebbe convincere la dirigenza bianconera che punta alla plusvalenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, arriva il “nuovo” pallone d’oro | I tifosi sognano

Calciomercato Juventus, trattativa in corso | Si chiude con l’Atalanta

Una discreta plusvalenza che concederebbe ai bianconeri più spazio di manovra per eventuali colpi in entrata. Decisiva in tal senso sarà anche l’Atalanta che è ormai sempre più vicina alla chiusura della trattativa.