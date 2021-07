Calciomercato Juventus, fissato il prezzo: “Vale 50 milioni”

Sognare dei grandi nomi per questo calciomercato della Juventus non è impossibile per la tifoseria bianconera, che si aspetta colpi importanti.

Lo scorso anno la Juventus ha fallito la conquista del decimo scudetto consecutivo e ora la dirigenza ha richiamato in panchina Massimiliano Allegri per costruire un nuovo ciclo vincente. Una missione decisamente stimolante per il livornese. Non ci sarà alcuna rivoluzione all’interno della rosa ma non ci sono dubbi sul fatto che si cercherà di rinforzare la squadra con dei tasselli importanti. Praticamente tutti i reparti potrebbero subire dei cambiamenti ma è soprattutto la linea mediana quella che potrebbe vedere le maggiori novità.

