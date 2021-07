Calciomercato Juventus, arriva il “nuovo” pallone d’oro | I tifosi sognano

Calciomercato Juventus, il mediano in lizza per il pallone d’oro ha fatto sapere che vorrebbe tornare in Italia. Bianconeri alla finestra.

Calciomercato Juventus, quest’anno l’ex giocatore del Napoli, ora pilastro in mediana del Chelsea e della nazionale azzurra, potrebbe finire sul tetto del mondo, addirittura conquistandosi il pallone d’oro: il prestigioso premio che tutti i professionisti sognano. Jorginho infatti è stato protagonista sia della volata Champions con la conseguente vittoria del suo Chelsea e sia della finale dell’europeo, conquistata con un rigore decisivo in semifinale con la Spagna. Uno dei centrocampisti più forti che potrebbe finire, incredibilmente, sul mercato. Motivo? La sua voglia di ritornare in Italia.

Jorginho ha fatto sapere al suo agente il desiderio del possibile ritorno in Italia, la volontà del giocatore è quella di ritornare nel campionato che l’ha reso celebre. Un ritorno in Serie A e chissà non possa essere proprio alla Juventus. La squadra bianconera è infatti l’unica squadra in grado di poter garantire l’offerta congrua e inoltre il team bianconero ha già in rosa tanti nazionali azzurri, da Chiellini a Bonucci fino all’eroe del momento, Federico Chiesa il sempre più vicino Locatelli.