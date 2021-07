Calciomercato Juventus, Kessiè arriva con lo scambio | Pazza idea Milan

Calciomercato Juventus, scambio per Kessiè? L’ultima clamorosa idea sull’asse Milano-Torino: le indiscrezioni

Calciomercato Juventus Kessiè | La situazione contrattuale di Franck Kessié sta lasciando i tifosi del Milan con il fiato sospeso: il contratto del mediano, infatti, in scadenza il prossimo anno, non è stato ancora rinnovato, e in molti credono che possa ripresentarsi lo stesso scenario avvenuto con Donnarumma e Calhanoglu, che hanno forzato la mano decidendo di non accettare la proposta messa sul piatto da Maldini. L’intesa con il mediano manca: a fronte di una richiesta di almeno 5,5 milioni di euro a stagione, il “Diavolo” non sarebbe andato oltre i 4 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, scambio per Kessiè | Dybala sul piatto?

Ecco perché, secondo quanto riferito da calciomercatonews.com, la Juventus potrebbe fiutare l’affare, e decidere di mettere sul piatto un paio di contropartite gradite ai rossoneri come Demiral e Ramsey, per i quali i rossoneri hanno compiuto alcuni sondaggi le settimane scorse. Offerta che a meno di clamorosi colpi di scena sarà rifiutata dal Milan, che potrebbe entrare nell’ordine di idee di chiedere alla Vecchia Signora il cartellino di Paulo Dybala il cui contratto, come quello di Kessié, non è stato ancora rinnovato. Ovviamente ci troviamo ancora al cospetto di idee, di indiscrezioni: però non è detto che non possa originarsi una vera e propria trattativa nelle prossime ore.