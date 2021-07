Calciomercato Juventus, dopo la finale dell’europeo che si disputerà domenica. I bianconeri affonderanno il colpo definitivo sul mediano.

Calciomercato Juventus, dopo la finale dell’europeo che si disputerà domenica sera e che vedrà gli azzurri di Mancini affrontare la vincente fra Inghilterra e Danimarca, la Vecchia Signora pianifica già l’assalto decisivo per portarsi a casa il centrocampista azzurro. Locatelli è sempre il primo nome sulla lista di Cherubini ed è il desiderio di Allegri che vedrebbe il giovane italiano perfetto come regista del suo centrocampo. Locatelli è quindi il primo nome sulla lista della dirigenza che la prossima settimana avanzerà l’offerta decisiva al Sassuolo per chiudere il primo obiettivo in entrata.

Calciomercato Juventus, conto alla rovescia | C’è la data di arrivo

Non mancherebbe molto, dunque, per vedere il primo colpo dei bianconeri. Un giocatore indispensabile che in questo europeo ha già siglato una doppietta decisiva. Pronto per Allegri, Locatelli sarà il valore aggiunto di una nazionale italiana in crescita e di una juve sempre più made in Italy.