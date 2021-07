Calciomercato Juventus, è destinato a rimanere un sogno: è incedibile

Sono giorni caldi per il calciomercato della Juventus, che a metà mese inizierà a lavorare sul campo in vista della prossima stagione.

Allegri inizierà a valutare i calciatori che sono in rosa e che non sono stati impegnati con gli Europei e la Copa America. Gli altri si aggregheranno poi alla spicciolata dopo una breve ma meritata vacanza. Il tecnico livornese, così come la tifoseria, attende anche però qualche volto nuovo. Oramai gli obiettivi primari della dirigenza juventina sono stati fissati, adesso però bisogna centrarli. Pochi ritocchi ma sicuramente di qualità per puntare il più in alto possibile in Italia ma anche in Europa.

