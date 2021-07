Calciomercato Juventus, salterà il primo allenamento | Va via gratis

Nomi importanti ormai gravitano da mesi attorno al calciomercato della Juventus, con la dirigenza impegnata su più fronti.

Da un lato c’è la necessità di portare a Torino dei nuovi giocatori, elementi che possano far bene negli schema del tecnico Massimiliano Allegri, chiamato ad aprire un nuovo ciclo vincente. Dall’altro però c’è anche la necessità di far cassa con la cessione di alcuni elementi che non sembrano più rientrare nei piani del club. Cessioni che possono garantire un piccolo tesoretto e nello stesso tempo possono alleggerire il monte ingaggi. Ci sono però in questo mercato delle occasioni che sono assolutamente da sfruttare.

