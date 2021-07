Calciomercato Juventus, inserimento a sorpresa | Beffa in arrivo

Calciomercato Juventus, blitz in arrivo e la beffa è servita: clamoroso aggiornamento nella notte. Ecco cosa è successo

Ciò che ha riportato l’edizione online de “L’Equipe“, potrebbe aprire un nuovo, suggestivo scenario di mercato. Secondo l’autorevole testata francese, infatti, il Paris Saint Germain starebbe meditando di sferrare l’assalto decisivo per Paul Pogba, inserendosi nella lista dei papabili acquirenti: dopo aver chiuso per i vari Sergio Ramos, Wijnaldum e Donnarumma, i parigini vogliono mettere a segno un altro colpo da 90, e avrebbero avviato i primi contatti per sondare la fattibilità dell’affare. Ricordiamo che qualche settimana fa si è tenuto un summit tra i vertici dirigenziali parigini e l’entourage del calciatore a Parigi: molto probabilmente si è trattato di un sondaggio esplorativo, ma ora il Psg è intenzionato a fare sul serio.

Il “Polpo” ha espresso il proprio desiderio di cambiare aria, rinchiuso nella prigione dorata dello United: con il Real e la Juve ci sono stati dei contatti, ma nulla più, anche perché i Red Devils non sono intenzionati a lasciar partire il proprio centrocampista, a meno che non venga presentata un’offerta da almeno 60 milioni di euro, anche con il rischio di perdere il calciatore a zero tra un anno. Chiaramente l’irruzione del Psg rischia di far saltare il banco: seguiranno aggiornamenti.