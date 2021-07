Sarri, risposte piccate dai Vip: «Cerca la polemica con la Juventus»

Christillin, Mauro e Tacchinardi difendono a spada tratta il mondo della Juventus e attaccano Sarri dopo le polemiche spicciole dei giorni scorsi.

Non sono andate giù le parole di Maurizio Sarri sul mondo Juventus proferite in diretta tv l’altra sera. Il tecnico della Lazio ha palesato che il boccone amaro ancora non è andato giù ed ha preferito levarsi qualche sassolino. «Ognuno raccoglie quello che ha seminato. Maurizio Sarri non aveva rapporti felici nello spogliatoio, in fondo si è sempre saputo. Alla Juventus non è riuscito a farsi amare dai suoi giocatori e credo che questo sia stato uno dei motivi per cui quello scudetto non è stato festeggiato». Così Evelina Christillin che aggiunge: «Non mi è piaciuto il riferimento allo scudetto perso in albergo per episodi discutibili, un argomento su cui i tifosi bianconeri sono molto sensibili».

Sarri, stoccate da Mauro e Tacchinardi