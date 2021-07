Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Affare fatto per il nuovo Neymar

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arrivano conferme: sarebbe tutto fatto per il nuovo Neymar. Con la benedizione di Allegri

Dalla Spagna, precisamente Don Balon, è certo: la Juventus avrebbe chiuso praticamente l’operazione per portare in Italia il nuovo Neymar. Battendo la concorrenza tra le altre anche del Real Madrid, che da tempi non sospetti si era interessato al calciatore. Ma la necessità di avere un attaccante che vada a completare il reparto, e soprattutto la benedizione di Allegri che gli avrebbe dato le garanzie richieste, soprattutto che non sarebbe stato ceduto in prestito, avrebbero fatto prendere una decisione sicuramente importante a Kaio Jorge.

L’attaccante 19enne del Santos infatti, sarebbe uno dei prossimi colpi bianconeri. Che si sarebbero assicurati le prestazioni del calciatore pronto così a sbarcare nel campionato italiano. Se fosse vero, sarebbe in effetti un vero e proprio colpaccio per Cherubini e la società.

