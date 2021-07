Calciomercato Juventus, il vice Alex Sandro può arrivare dalla Bundesliga

Sono settimane importanti nel calciomercato della Juventus, con i tifosi che aspettano i primi colpi ufficiali per iniziare a sognare.

A breve la formazione di Massimiliano Allegri inizierà a ritrovarsi sul campo per preparare al meglio la prossima stagione. All’appello mancheranno tanti big, che sono stati (e che sono, come gli azzurri) impegnati con le rispettive nazionali e che rientreranno alla spicciolata. Ma è soprattutto sui volti nuovi che la tifoseria spera al più presto di poter leggere delle novità. Il tecnico livornese aspetta degli innesti praticamente in tutti i reparti ma è impossibile non sottolineare come anche una grande squadra come la Juventus dovrà comunque fare i conti con il bilancio. Per questo motivo non sono da escludere delle cessioni che possano alleggerire il monte degli ingaggi.

