Juventus, Demiral commuove il web con il suo gesto: ecco di cosa si è reso protagonista il difensore bianconero.

Dato sulla lista dei partenti, al momento Merih Demiral si sta godendo il suo periodo di vacanze, dopo l’eliminazione della Turchia dagli Europei. I rumours di mercato attorno all’ex difensore del Sassuolo non si placano; ma intanto il giovane centrale si è reso protagonista di un grande gesto, che ha fatto subito il giro dei social. L’ex attaccante della Fiorentina Khouma Babacar, oggi in prestito all’Alanyaspor, è stato da poco ricoverato in ospedale a causa di un malore contratto in allenamento: secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia, si tratterebbe di uno spasmo cardiaco.

Demiral si è prontamente recato nell’ospedale dove si trova Babacar per sincerarsi delle condizioni di quest’ultimo: il tutto è stato immortalato e prontamente postato sul profilo Instagram del difensore della Juventus, ringraziato pubblicamente dall’amico, che ha espresso tutta la sua gratitudine per tutti quelli che gli hanno manifestato vicinanza in questo momento così difficile.