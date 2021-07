Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra | Follia Pogba con Mbappé

C’è la svolta clamorosa che porterà Pogba e Mbappe a giocare uno di fianco all’altro. Con questo colpo cambia il calciomercato della Juventus.

Pogba è da sempre il sogno mostruosamente proibito della Juventus. Le ristrettezze economiche, però impongono austerity. Non si ferma più il Psg, invece, secondo il Corriere dello Sport. Mentre i riflettori sono puntati sull’Europeo, il club dell’emiro di Doha gioca d’anticipo e sta prendendo forma una squadra da sogno. E non solo con opportunità a parametro zero come Donnarumma e Milan, Wjinaldum dai Reds e dal Real Sergio Ramos, ieri in sede per sottoscrivere un biennale (si parla di 15 mln totali per 2 anni). Ma pure pianificando colpi che illustrano al meglio le ambizioni del club della capitale. Così, dopo aver formalizzato l’arrivo di Hakimi dall’Inter per 60 milioni più i bonus, è scattato l’assalto a Paul Pogba.

Pogba, niente Juventus

Al francese resta un anno di contratto con il Manchester United. Il Psg potrebbe negoziare al ribasso il cartellino stimato sui 50 milioni. Poi non ci sarebbero più scuse neanche per Mbappé che per rinnovare oltre il 2022 chiede garanzie sportive. L’interesse per l’ex bianconero era già noto, ma nelle ultime giornate è stato aperto un canale di dialogo privilegiato.