Calciomercato Juventus, Cherubini in pressing | Occasione dal Psg

Calciomercato Juventus, Cherubini non demorde per il colpo dal Psg: i bianconeri tentano l’assalto. I dettagli.

La corsia esterna ha rappresentato un fardello opprimente la scorsa stagione: ci stiamo riferendo, ovviamente, all’out mancino, con Alex Sandro e Frabotta che solo in rare circostanze si sono mostrati all’altezza della situazione. Ecco perché un eventuale colpo in difesa sarebbe assolutamente da mettere in preventivo: con Frabotta al passo d’addio ( lo cercano Atalanta e Genoa) e con Pellegrini pronto a sostituirlo, però, gli spazi di manovra si restringono. Non si faranno acquisti a meno di cessioni degne di note: le situazioni legate a Demiral e Rugani non aiutano.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Jorginho | Spunta il retroscena

Calciomercato Juventus, Bakker non tramonta: lo scenario

Come riferito da Psg Talk, Cherubini continua a monitorare con molto interesse l’evolversi della situazione legata a Bakker, il cui contratto con il Psg, in scadenza nel 2023, non è stato ancora rinnovato. Il club transalpino valuta il laterale olandese, che all’occorrenza può essere schierato anche centrale, non meno di 10 milioni di euro, ma potrebbe lasciarlo partire qualora il calciatore esprimesse il desiderio di cambiare aria. Raiola ha proposto il suo assistito a Cherubini, che però non ha ancora affondato il colpo: servirà, prima, piazzare altri colpi in uscita.