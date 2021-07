Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Svolta improvvisa: l’annuncio

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: novità dell’ultim’ora che può far saltare il banco. Ecco cosa è successo

Calciomercato Juventus | Sembrerebbe essere arrivata ad un punto di svolta la telenovela legata al futuro di Cristiano Ronaldo. Come rivelato da Claudio Raimondi in diretta su Sportmediaset, nel gioco di incastri sull’asse Parigi-Madrid-Torino, sono aumentate le possibilità di un trasferimento del fenomeno lusitano all’ombra della Tour Eiffel. Questo perché, dopo una campagna acquisti faraonica, il Psg potrebbe entrare nell’ordine di idee di cedere il proprio gioiello Kylian Mbappè, il cui contratto con il club francese scade il prossimo. Ragion per cui, il Real Madrid sarebbe intenzionato a mettere sul piatto un’offerta da 150 milioni di euro per regalare a Carlo Ancelotti l’asso transalpino.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, ecco il vice Szczesny | Trattativa in chiusura

Ronaldo al Psg, calciomercato Juventus | C’è la svolta: che intreccio con Mbappè

Ecco allora che il Psg potrebbe virare su Cristiano Ronaldo, con il cui entourage già ci sono stati dei contatti, ma senza che sia stato affondato il colpo. L’ex stella del Real potrebbe ricoprire anche un ruolo importante a livello “pubblicitario”, come immagine simbolo dei prossimi mondiali che avranno luogo in Qatar, lo stato dal quale proviene il proprietario del Psg. Ronaldo per adesso si è chiuso nel suo silenzio e si gode le vacanze dopo l’eliminazione del Portogallo, ma chiaramente sarà chiamato a decidere del suo futuro a stretto giro di posta, anche perché il suo addio potrebbe rivoluzionare le mosse future del club bianconero.