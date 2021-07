Calciomercato Juventus, Ronaldo può essere l’alleato del Real

Il calciomercato della Juventus ruota attorno al futuro del suo calciatore più rappresentativo, vale a dire Cristiano Ronaldo.

Sono ormai mesi che si parla della decisione del calciatore portoghese, reduce dagli Europei. Ora si sta godendo qualche giorno di meritato riposo prima di rimettersi in pista per la prossima stagione. Ronaldo sembrava poter lasciare la Juventus, ma ora invece sembra vicino alla permanenza fino a giugno del 2022, scadenza natural del suo contratto. Le opzioni però sembrano essere però entrambe anche percorribili. Un futuro comunque in bilico, la decisione finale sembra essere nelle mani del giocatore.

