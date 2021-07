Calciomercato Juventus, lo scambio fra Luis Alberto e Bernardeschi può diventare concreta ma c’è una novità importante da considerare.

Calciomercato Juventus, tante ipotesi di mercato ghiotte in questi ultimi mesi, l’ultima, vedeva coinvolto in un scambio di cartellini Luis Alberto della Lazio e Federico Bernardeschi. Suggestiva ipotesi che avrebbe trovato il consenso di tutti ma il vero vincolo potrebbe essere portato esclusivamente dalle richieste di Bernardeschi. L’ex Fiorentina, infatti, guadagnerebbe troppo per i parametri del club romano. Secondo il giornalista ‘Sportmediaset’ Raimondi, la trattativa potrebbe arenarsi proprio per questo motivo.

Calciomercato Juventus, scambio per Luis Alberto | C’è una novità

Trattativa che dunque potrebbe saltare proprio per le richieste dell’azzurro che, nonostante la buona volontà del club celeste di volerlo, chiederebbe troppo per le disponibilità del patron Lotito. Indubbiamente la Juventus avrebbe accettato di buon grado lo scambio ma in questo momento dovrà trovare altre modi per arrivare a Luis Alberto.