Calciomercato Juventus, ecco il vice Szczesny | Trattativa in chiusura

Calciomercato Juventus, ecco il vice Szczesny: trattativa chiusura. Arriva a parametro zero o quasi. Le ultime

Eccolo il vice Szczesny. Dopo la partenza di Buffon infatti la Juventus era alla ricerca di un portiere da inserire nell’organico come dodicesimo, visto che Perin, in partenza, non avrebbe accettato in ogni caso l’ipotesi di passare un anno a guardare. E la soluzione è stata trovata. In “casa” praticamente e a parametro zero. O al massimo, come spiegato da calciomercato.it, con un piccolo indennizzo da versare nelle casse del Torino.

Nonostante tutte le ipotesi di un possibile e romantico ritorno al Cagliari, Salvatore Sirigu non lascerà il Piemonte ma si trasferirà solamente di qualche chilometro. Cairo è contento di non pagare più i due milioni di euro d’ingaggio al portiere, mentre la Juve in questo modo si assicura un portiere di sicuro affidamento completando così il pacchetto. Il tutto con la benedizione di Massimiliano Allegri che ha dato l’ok alla trattativa.

